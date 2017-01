TNT Film 02:10 bis 03:35 Actionfilm Die City Cobra USA 1986 Nach einem Roman von Paula Gosling 16:9 20 40 60 80 100 Merken Lieutenant Cobretti, bekannt als die Cobra, ist ein Polizeibeamter in Los Angeles und für seine Alleingänge im Dienst berüchtigt. Seit Neuestem treibt eine Verbrecherbande in der Stadt ihr Unwesen, die eine neue Weltordnung erschaffen will und dabei immer wieder Unschuldige überfällt und tötet. Als Cobretti eine wichtige Zeugin schützen soll, gerät auch er ins Visier der Verbrecher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Marion "Cobra" Cobretti) Brigitte Nielsen (Ingrid) Reni Santoni (Gonzales) Andrew Robinson (Detektiv Monte) John Herzfeld (Cho) Lee Garlington (Nancy Stalk) Nick Angotti (Prodski) Originaltitel: Cobra Regie: George P. Cosmatos Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Ric Waite Musik: Sylvester Levay Altersempfehlung: ab 16