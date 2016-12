In diesem Sci-Fi-Actioner beeindruckt neben Sylvester Stallone und Wesley Snipes die damals noch unbekannte Sandra Bullock: Simon Phoenix wird wegen mehrfachen Mordes verurteilt und zur Strafe eingefroren. Auch John Spartan, der Cop, der ihn auf eigene Faust stoppen wollte, wird in den Kälteschlaf versetzt. Als Phoenix 2032 in einer mittlerweile friedvollen Welt aufgetaut wird, gelingt ihm die Flucht. Gemeinsam mit der Polizistin Lenina Huxley soll Spartan ihn erneut festnehmen. In Google-Kalender eintragen