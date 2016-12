Niederlande 2 11:30 bis 12:15 Sonstiges 100 jaar Toon Hermans NL 2016 HDTV Merken In 1958 is Toon Hermans de eerste cabaretier ter wereld die 1,5 uur lang live een onemanshow op tv speelt. Hij is na deze uitzending wereldberoemd in Nederland, maar hij wil meer. Alex Klaassen bezoekt het theater Wenen, waar hij met succes op de planken stond. Na dit Europese uitstapje, durft hij het aan om in Carré te spelen en laat hij het hele toneel verbouwen. Voormalig toneelmeester Johnny van Elk praat met Alex over de première. In Google-Kalender eintragen Moderation: Alex Klaasen, Cornald Maas Originaltitel: 100 jaar Toon Hermans Regie: Marc Braun