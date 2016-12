Niederlande 1 21:20 bis 22:26 Sonstiges MINDF*CK special: het teleportatie experiment NL 2016 HDTV Merken Oudejaarsspecial van MINDF*CK. Voor Illusionist Victor Mids is dit zijn grootste uitdaging tot nu toe: "Het wordt een groot experiment waar een jaar aan voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan, daarnaast licht ik een tipje van de sluier op over hoe ik te werk ga. Wat we precies gaan doen houd ik nog even als verrassing!" In Google-Kalender eintragen Moderation: Victor Mids Originaltitel: MINDF*CK special: het teleportatie experiment