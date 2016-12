Niederlande 1 16:50 bis 17:50 Sonstiges Tijd voor MAX Oudejaarsshow NL 2016 HDTV Merken In de feestelijke studio ontvangen we André van Duin. Met hem blikken we terug op zijn succesvolle debuut als presentator van "Heel Holland Bakt" * Ook sportpresentator Hugo Borst is erbij. Voor hem kreeg het jaar een speciale wending door zijn manifest over de ouderenzorg. Ook Carin Gaemers schuift aan * De muziek wordt verzorgd door O'G3NE, Kisses, André van Duin en The Trammps * Ook hoort u bij ons de mooiste liefdesverhalen, de grootste heldendaden en is er aandacht voor een aantal opvallende records die 2016 heeft opgeleverd * Tot slot zijn álle vaste deskundigen in de studio. En in de keuken serveren Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven heerlijke oliebollen en soesjes In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen