Disney Cinemagic 14:00 bis 15:10 Trickfilm Ein Königreich für ein Lama 2 - Kronks großes Abenteuer USA 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kronk, muskelbepackter und ehemaliger Handlanger der rachsüchtigen Zauberin Isma, arbeitet als Chefkoch seines eigenen kleinen Restaurants und führt ein ehrenwertes und glückliches Leben . Eines Tages erhält er jedoch die Nachricht, dass sein Vater zu Besuch kommen will, dessen Anerkennung Kronk nie gewinnen konnte. Er bittet seine ehemalige verschlagene Herrin, aus ihm einen erfolgreichen Mann zu machen... Kronk, muskelbepackter und ehemaliger Handlanger der rachsüchtigen Zauberin Isma, arbeitet als Chefkoch seines eigenen kleinen Restaurants und führt ein ehrenwertes und glückliches Leben . Eines Tages erhält er jedoch die Nachricht, dass sein Vater zu Besuch kommen will, dessen Anerkennung Kronk nie gewinnen konnte. Er bittet seine ehemalige verschlagene Herrin, aus ihm einen erfolgreichen Mann zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kronk's New Groove Regie: Saul Andrew Blinkoff, Elliott M. Bour Drehbuch: Michael LaBash, Anthony Leondis, Tom Rogers Musik: Jeanine Tesori, Mark Watters Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Stuart Little

Familienfilm

RTL II 13:20 bis 15:00

Seit 80 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 13:30 bis 16:30

Seit 70 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 13:30 bis 15:15

Seit 70 Min. Raumschiff Enterprise

SciFi-Serie

Tele 5 13:40 bis 14:43

Seit 60 Min.