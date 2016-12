Disney Cinemagic 12:00 bis 13:25 Jugendfilm Harriet: Spionage aller Art USA, CDN 2010 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach den beliebten Büchern von Louise Fitzhugh, kommt jetzt der Film 'Harriet: Spionage aller Art'. Die Bloggerin Harriet und die beliebte Marion kämpfen um den heiß begehrten Ruf als Highschool Bloggerin. Während Marion fleißig am Schreiben ist, fehlt Harriet noch die Idee. Als sie erfährt, dass ihr Vater, ein Filmproduzent, einen Film mit dem angesagtesten Popstar Skander Hill dreht, entscheidet sich Harriet über Skander, den Menschen und nicht den Popstar zu schreiben. Kann ihr Enthüllungs-Blog die Karriere der beiden ankurbeln? Nach den beliebten Büchern von Louise Fitzhugh, kommt jetzt der Film Harriet: Spionage aller Art. Die Bloggerin Harriet und die beliebte Marion kämpfen um den heiß begehrten Ruf als Highschool Bloggerin. Während Marion fleißig am Schreiben ist, fehlt Harriet noch die Idee. Als sie erfährt, dass ihr Vater, ein Filmproduzent, einen Film mit dem angesagtesten Popstar Skander Hill dreht, entscheidet sich Harriet über Skander, den Menschen und nicht den Popstar zu schreiben. Kann ihr Enthüllungs-Blog die Karriere der beiden ankurbeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Stone (Harriet Welsch) Kristin Booth (Golly) Wesley Morgan (Skander Hill) Doug Murray (Roger Welsch) Shauna MacDonald (Violetta Welsch) Jason Blicker (Sol) Jayne Eastwood (Ms. Elson) Originaltitel: Harriet the Spy: Blog Wars Regie: Ron Oliver Drehbuch: Alexandra Clarke, Heather Conkie Kamera: Alwyn Kumst Musik: Trevor Yuile