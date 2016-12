Disney Cinemagic 06:35 bis 07:00 Trickserie Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa Eine fiese Verbindung / Ruhm und Glanz des Broadway USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine fiese Verbindung - Timon und Pumbaa wollen Mitglied in einer Studentenverbindung an der Universität werden. Timon wird - im Gegensatz zu Pumbaa - nicht aufgenommen. Er lässt aber nicht locker... Ruhm und Glanz des Broadways - Timon will ein Broadway-Musical produzieren - aber ohne Warzenschweine. Pumbaa beginnt eine eigene Show ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion King's Timon and Pumbaa Regie: Brad Neave, Tony Craig, Jeff De Grandis, Rob LaDuca Drehbuch: Ford Riley Musik: Stephen James Taylor