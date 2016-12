MDR 19:45 bis 00:30 Show Die große Silvester-Schlagerparty D 2016 Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Feiern Sie gemeinsam mit dem Partyexperten Ross Antony und der Glamour-Expertin Mareile Höppner ins Jahr 2017! Zu ihrer Mega-Silvester-Schlagerparty im Eventpalast in Leipzig laden die zwei alles ein, was beim Feiern Rang und Namen hat. Zuallererst natürlich Männer, die für Stimmung sorgen und auf die Tanzfläche locken: KLUBBB 3, Fantasy, Frank Schöbel, Bernhard Brink und Olaf Berger. Dabei sind außerdem geballte Schlager- und Discofoxpower von Nik P, Olaf der Flipper, Uta Bresan, Anna Maria Zimmermann, GG Anderson, dem neuen schwedischen Schlagerstern Julia Lindholm und von den Dorfrockern. Die Partymacher Mickey Krause, Markus Becker, Jürgen Drews und Tim Toupet lassen es mit den großen Stimmungshits ordentlich krachen und last but not least gibt sich die Boygroup der 90er die Ehre: Caught in the Act! Natürlich mit allen Kulthits von "Love is everywhere" bis "My arms keep missing You"! Singen Sie mit Sandra Mo & Valentino "Hätt ich nochmal die Wahl", denn auch sie sind mit von der Partie, wenn sich im Eventpalast in Leipzig die Discokugel dreht und die Sektkorken knallen!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mareile Höppner, Ross Antony Gäste: Gäste: KLUBBB 3, Fantasy, Frank Schöbel, Bernhard Brink, Olaf Berger, Nik P, Olaf der Flipper, Uta Bresan, Anna Maria Zimmermann, GG Anderson, Julia Lindholm, Dorfrocker, Mickey Krause, Markus Becker, Jürgen Drews, Tim Toupet, Caught in the Act Originaltitel: Die große Silvester-Schlagerparty

