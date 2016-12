MDR 17:00 bis 18:20 Musik Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125 D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Der Gedanke, Beethovens 9. Sinfonie zum Jahreswechsel aufzuführen, wurde unmittelbar nach dem Inferno des Ersten Weltkrieges in Leipzig geboren. Das Arbeiter-Bildungs-Institut engagierte für seine Jahresabschlussfeier keinen Geringeren als den Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch mit seinem Gewandhausorchester. Das Konzert begann am Silvestertag 1918 gegen 23 Uhr, damit man pünktlich mit dem Schlusschor das neue Jahr begrüßen konnte. Schillers Ode "An die Freude" mit dem Aufruf "Alle Menschen werden Brüder" war zu diesem Jahreswechsel aktueller denn je. Nikischs Nachfolger, die Gewandhauskapellmeister Wilhelm Furtwängler und Bruno Walter, übernahmen diese Tradition. Auch im damals noch jungen Rundfunk konnte man bereits Ende der zwanziger Jahre das Werk zu Silvester hören. Heute ist die festliche Aufführung zum Jahresende im Gewandhaus Leipzig zu einer guten Tradition geworden, ebenso wie die Live-Übertragung in MDR FERNSEHEN und Hörfunk. Kristine Opolais - Sopran Gerhild Romberger - Alt Steve Davislim - Tenor Georg Zeppenfeld - Bass Chor der Oper Leipzig, GewandhausChor, GewandhausKinderchor, Gewandhausorchester Dirigent: Andris Nelsons. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Kristine Opolais (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Steve Davislim (Tenor), Georg Zeppenfeld (Bass) Originaltitel: Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125