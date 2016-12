MDR 15:35 bis 17:00 Märchenfilm Der dritte Prinz CS 1983 Frei nach Motiven des Märchens "Die Zwillingsbrüder" von Karel Jaromír Erben Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Königreich des Löwen betrauern König und Königin ihren verschwundenen Sohn Jindrich. Der Prinz hatte sich in das Bildnis der wunderschönen Prinzessin vom Diamantenen Berg verliebt und war ausgezogen, sie zu freien. Doch er kehrte nie zurück. Eines Tages weissagt eine junge Gauklerin der Königin, dass sie in einem Jahr sehr glücklich sein werde und in drei Jahren ihr verschwundener Sohn Jindrich heimkehrt. So wird sie Mutter der wundersam schnell wachsenden Zwillinge Jaromir und Jaroslav. Das Brüderpaar wird jedes Jahr gleich um sieben Jahre älter. Nur einer von beiden kann der Thronfolger werden. Als sich der romantisch veranlagte Jaromir ebenfalls in das Bildnis der geheimnisvollen Felsenprinzessin verliebt, zieht er aus, sie zu erobern. Trotzdem bleibt er magisch verbunden mit seinem Zwillingsbruder Jaroslav. Wenn Jaromir etwas zustoßen sollte, würde das Schwert seines Zwillingsbruders als Warnzeichen zur Hälfte verrosten. Als dies tatsächlich geschieht, reist Jaroslav sofort los. Wird auch er dem Zauber der Felsenprinzessin erliegen wie seine beiden Brüder? Ein poetisches Märchen mit dem Traumpaar Libu?e Safránková und Pavel Trávnícek aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Libuse Safránková (Prinzessin Milena / Prinzessin vom Diamantberg) Pavel Trávní?ek (Prinz Jarosvlav / Prinz Jaromír) Ji?í Barto?ka (Prinz Jindrich) Lud?k Munzar (König) Jana Hlavá?ová (Königin) Zora Jandová (Týna) Ota Sklen?ka (Hausmeister) Originaltitel: The Third Prince Regie: Antonín Moskalyk Drehbuch: Ota Hofman, Antonín Moskalyk Kamera: Jirí Sámal Musik: Ivan Kurz