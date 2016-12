MDR 13:50 bis 15:30 Tanz Ferienheim Bergkristall: Mach mal'n bisschen Dampf DDR 1984 Untertitel Live TV Merken Turbulenter Jahresabschluss im Ferienheim Bergkristall: In nervöser Anspannung erwartet Heimleiter Oberpichler eine schwedische Sängerin für die Silvestershow. Als die Künstlerin telegrafisch absagt, erleidet der geplagte Chef einen Zusammenbruch. Da muss dringend Ersatz her. Alois Wachtel soll sich als heimische Muse Dagmar Frederic verkleiden und Oberpichler wieder auf die Beine helfen. Was die Verschwörer nicht wissen: Dagmar Frederic hält sich zufällig im Ort auf und ist bereits auf dem Weg ins Ferienheim Bergkristall. Auch sonst laufen die Vorbereitungen zum Jahreswechsel wieder unter Volldampf. Tischlermeister Heimboldt werkelt an der Fertigstellung der neuen Sauna, während seine Frau eine späte Eislaufkarriere startet, die nicht ohne Verletzungsfolgen bleibt. Hans-Günter Koch ist inzwischen Skilehrer im Bergkristall und als solcher von den weiblichen Gästen heiß umschwärmt, was wiederum seine Verlobte Susanne mit äußerstem Misstrauen beobachtet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alfred Müller (Alois Wachtel) Willi Scholz (Heimleiter Oberpichler) Paul Arenkens (Karl Rauschenbach) Hilde Kneip (Frau Rauschenbach) Werner Senftleben (Erwin Heimboldt) Brigitte Krause (Frau Heimboldt) Marita Gerasch (Fräulein Susanne) Originaltitel: Ferienheim Bergkristall: Mach mal 'n bisschen Dampf! Regie: Hans-Joachim Preil Drehbuch: Hans-Joachim Preil Kamera: Lothar Noske Musik: Rudi Werion