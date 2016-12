MDR 11:20 bis 11:50 Dokumentation Böller, Bomben, Knallerfrauen Himmelszauber aus Uftrungen Böller, Bomben, Knallerfrauen - Himmelszauber aus Uftrungen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Harzer Böller, Prachtfontänen, Taifun-Raketen und die legendären PFAU-Knaller wecken bei den Ostdeutschen noch heute Silvestererinnerungen. Die Böller- und Bombenfabrik Uftrungen im Südharz existierte 140 Jahre, überstand zwei Weltkriege und 40 sozialistische Silvester. Enorm schnell, präzise und mit Fingerspitzengefühl haben die fast immer weiblichen Brigaden Feuerwerk und Munition für den Ostblock, aber auch für das westliche Ausland produziert. Nach der Wende kam das Aus, die "Knallerfrauen" wurden arbeitslos, nicht zuletzt wegen der "hohen Qualität" ihrer Produkte. Denn der "Zonenknall" lag weit über Weltniveau. Mehr als 115 Dezibel waren zu hoch für die bundesdeutschen Industrienormen. Den beliebten Knallern und Silvesterraketen "Made in GDR" wurde die bundesdeutsche Zulassung verweigert - das Ende einer einzigartigen Ära im sogenannten "pyrotechnischen Dreieck Deutschlands": Uftrungen, Rottleberode und Silberhütte. Dabei war dort in den 1930er-Jahren das erste pulverbetriebene Auto der Welt entwickelt worden. Bestückt mit 36 Pulverraketen, schossen die Prototypen der Raketenwagen RAK-I und RAK-II durch die Täler des Harzes. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die PFAU (Pyrotechnische Fabrik Apel Uftrungen) aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Doch schon zur Gründungsfeier der DDR im Oktober 1949 leuchteten am Abendhimmel über Berlin wieder die Feuerwerksraketen aus Uftrungen. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es verschiedene Versuche, an die Traditionen der pyrotechnischen Produktion anzuknüpfen, doch die meisten scheiterten. Auch aktuell versucht eine Firma, hier wieder Feuerwerk zu produzieren, darunter auch DDR-Silvesterartikel. Die Reportage beleuchtet mit Zeitzeugen und historischem Filmmaterial die Geschichte der "Himmelszauber-Fabrik" und geht der Frage nach, welche Chancen der Betrieb heute wieder haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Osten - Entdecke wo du lebst Regie: Peter Simank