MDR 08:30 bis 10:05 Tanz Maxe Baumann: Max auf Reisen DDR 1978 Untertitel Live TV Merken Max wird Urgroßvater. Doch da gibt es ein Problem: Die Freundin von Enkel Jens möchte eigentlich noch gar kein Kind. Also greift Max ein. Weihnachten, das Fest des Friedens und der Familienstreitigkeiten, steht bevor. Max Baumann flüchtet vor dem hysterischen Gezänk seiner nervösen Schwiegertochter Waltraut, um zur Klärung wichtigerer Aufgaben zu schreiten. Schließlich hat er gerade erfahren, dass sein erstes Urenkelchen unterwegs ist. Der Weg des kleinen Baumann ins Leben muss allerdings erst noch geebnet werden, denn Enkel Jens hat sich mit seiner Freundin Constanze entzweit, die das Kind nicht austragen will. Außerdem drängt Baumanns wortgewaltige Nachbarin und Kollegin Erna Mischke den werdenden Urgroßvater, das Kulturprogramm zum Jahreswechsel im Betriebsferienheim zu retten. Dorthin bestellt Max dann auch Marlene Kleinschmidt, die Mutter von Constanze, die ihrer Tochter dem Vernehmen nach zu einer Unterbrechung der Schwangerschaft rät. Max beabsichtigt, der Dame ordentlich den Kopf zu waschen, was in dem turbulenten Durcheinander nicht ganz einfach ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gerd E. Schäfer (Maxe Baumann) Traute Sense (Hertha Baumann) Heinz Behrens (Horst Baumann) Margot Ebert (Waltraut Baumann) Helga Hahnemann (Erna Mischke) Rolf Herricht (Ferdinand Holz & Fridolin Mischke) Ingeborg Krabbe (Marlene Kleinschmidt) Originaltitel: Maxe Baumann Regie: Peter Hill Drehbuch: Goetz Jaeger Kamera: Lothar Noske