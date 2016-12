MDR 08:25 bis 08:30 Porträt Glaubwürdig: Sven Wenzel Sven Wenzel D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Zum 10. Mal ging im Oktober 2015 das Buchholz-Festival im Erzgebirge über die Bühne. Besonders stolz darauf ist Sven Wenzel. Der ehrenamtliche Jugendarbeiter hob es 2005 gemeinsam mit der Jungen Gemeinde aus der Taufe. Es ist das einzige Festival für christlichen Rock im Osten Deutschlands. Sven Wenzel ist ein großer kräftiger Mann mit einem jungenhaften Gesicht. Tagsüber wartet der 34-Jährige Computertechnik, in seiner Freizeit kümmert er sich um die Jugendarbeit seiner Gemeinde in Buchholz. Seine Frau unterstützt ihn, gemeinsam haben sie zwei kleine Kinder. In der Jugendarbeit sind Sven Wenzel klare Positionen wichtig. Er vermittelt seinen Glauben als krisensicheres Fundament fürs Leben. Es geht ihm um Offenheit und Toleranz, klar setzt er sich gegen rechtes Gedankengut ein. Dazu gehört für ihn auch die Musik. Das Festival ist ein "Kind" des Ortes geworden, Viele helfen mit. In Buchholz ist nicht so viel los - und so kommen zum Jugendfestival zur Hälfte auch nicht-christliche Jugendliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Glaubwürdig