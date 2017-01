NDR 02:50 bis 04:50 Show Die NDR Quizshow XXL Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Zum Jahresende 2016 präsentiert Jörg Pilawa im NDR Fernsehen eine zweistündige Ausgabe der beliebten und erfolgreichen "NDR Quizshow". Darin stellen sich zehn prominente norddeutsche Kandidatinnen und Kandidaten den kniffligen Fragen des Quizmasters aus den Bereichen Kultur, Politik, Musik und vielen weiteren Themen rund um Norddeutschland. Wer kennt sich in seiner Heimat und in seinem Bundesland am besten aus? Mit dabei sind unter anderem Heidi Mahler, Helmut Zierl, Fabian Harloff, Wanja Mues, Isabel Edvardsson und Gisa Zach. Wer wird am Ende der Sendung von Jörg Pilawa zur "Leuchte des Nordens" gekürt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Heidi Mahle, Helmut Zierl, Fabian Harloff, Wanja Mues, Isabel Edvardsson, Gisa Zach Originaltitel: Die NDR Quizshow XXL Regie: Alexandra Farrensteiner/Saskia Engels/Jörg Wagenknecht/Sabine Drückler/Tanja Becher Kamera: Christian Deetjen, Andreas Paeper

