NDR 01:50 bis 02:50 Show Inas Nacht - Best of Sabbeln D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Late-Night-Show mit der norddeutschen Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller, nach Müllerin Art: Statt Live-Show mit großer Bühne, Big-Band, Schreibtisch und viel Tamtam ist der Schauplatz von "Inas Nacht" die winzige Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" mit aberwitzig wenig Zuschauern, einem feuchtfröhlichen Shanty-Chor und viel Talk, Musik und Comedy. Dieses Spannungsfeld, großartige Livemusik, gefühlvolle Balladen im Duett, ausgelassene Kneipenstimmung und intime Tresengespräche, macht "Inas Nacht" so einzigartig. Diesmal also die besten Szenen aus "Inas Nacht" der Staffel 2014. Promis in allen Lebenslagen, natürlich auch in den horizontalen: Anbaggertipps von Seniorenplayboy Rolf Eden. Til Schweiger gibt tiefste Einblicke, was so alles unter seiner Bettdecke stattfindet. Sebastian Pufpaff referiert über 4.000 Jahre alten Käse und warum Rehe keine Socken mögen. Jan Josef Liefers erklärt, wie man Al Pacino möbliert, und Jutta Speidel zieht blank. Henning Baum küsst ein Kotelett und man erfährt, warum Papst Johannes Paul kein Fußballer geworden ist. Und: wo Bülent Ceylan eine Glatze hat. Fragen, die bewegen: Warum Hans Sigl und Ina niemals heiraten werden, warum Bobby Dekeyser in Skischuhen joggt, Udo Wachtveitl erst mittags aufsteht. Was Dolly Buster und Meret Becker gemeinsam haben. Warum Jörg Pilawa Amrum nicht gekauft hat. Warum Robert Niedecken Wolfgang heißt. Außerdem: Rea Garvey und ein Schaf, Tobias Moretti und ein Transvestit. Linda Zervakis, Oliver Mommsen, Winfried Glatzeder, Steffen Hallaschka, Monika Gruber, Thorsten Havener. Und last but not least: Jenke von Wilmsdorff stellt internationale Rezepte zur Weihnachtszeit vor: Wasserbüffelpeniswurstsalat und Eseleichelsalami. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Sebastian Pufpaff, Jan Josef Liefers, Jutta Speidel, Henning Baum, Hans Sigl, Bobby Dekeyser, Udo Wachtveitl, Dolly Buster, Meret Becker, Jörg Pilawa, Robert Niedecken, Rea Garvey, Tobias Moretti, Linda Zervakis, Oliver Mommsen, Winfried Glatzeder, Steffe Originaltitel: Inas Nacht - Best of Sabbeln Regie: Ina Müller