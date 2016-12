NDR 00:50 bis 01:50 Show Inas Nacht - Best of Sabbeln D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Höhepunkte des Jahres 2015 aus der Late-Night-Show "Inas Nacht" mit der norddeutschen Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller, nach Müllerin Art: Statt Showtreppe, Bigband, Schreibtisch und Tamtam ist der Schauplatz von "Inas Nacht" die winzige Hamburger Hafenkneipe Zum Schellfischposten mit aberwitzig wenig Zuschauern, einem feuchtfröhlichen Shantychor und viel Talk, Musik und Comedy. Großartige Livemusik, gefühlvolle Balladen im Duett, ausgelassene Kneipenstimmung und intime Tresengespräche, das alles macht "Inas Nacht" so einzigartig. "Singen, sabbeln, saufen", so beschreibt Ina Müller etwas flapsig ihr Talentspektrum. In dieser Sendung also "Best of Sabbeln": die besten Szenen aus den Gesprächen mit den Gästen. Mit vielen Promis in allen Lebenslagen (gern auch in den horizontalen) und Themen, die die Welt und vor allem Ina Müller bewegen! Zum Beispiel: die Nacktselfies von Sarah Connor, die schönen Füße von Heike Makatsch, die Schnarchtipps von Sky du Mont, die magische Blockflöte von Jan Böhmermann, das sehr lange Bein von Olivia Jones. Dazu Horst Lichters Gedanken über einen Restaurantgast namens Mick Jagger, Rudi (Dutschke) über Katja (Ebstein) oder umgekehrt, außerdem Conchita Wurst und ihre Bodylotion sowie Helge Schneider, sein Saxofon und exklusiv: der schlechteste Sänger der deutschen Nationalmannschaft. Noch Fragen?! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Sarah Connor, Heike Makatsch, Jan Böhmermann, Olivia Jones, Horst Lichter, Katja Ebstein, Conchita Wurst, Helge Schneider Originaltitel: Inas Nacht - Best of Sabbeln Regie: Ina Müller