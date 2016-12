NDR 20:15 bis 21:45 Tanz Ohnsorg-Theater: Der möblierte Herr D 1971 Stereo 16:9 Merken Ein Bildhauer ist als "möblierter Herr" in ein Mietshaus geflüchtet. Dadurch will der Held des Stückes einer liebestollen Braut entgehen und in Ruhe für eine Ausstellung arbeiten können. Sein falscher Name und sein heimliches Tun erregen den stärksten Verdacht im ganzen Haus, insbesondere bei seiner Zimmerwirtin, Frau Käselau. Beim Durchstöbern seiner "Bude" glaubt sie, ihren Verdacht bestätigt zu finden. Sie entdeckt "blutige Messer", "Gipshände" und den fein modellierten Kopf eines Hausbewohners, Lehrbücher über Büsten und verdächtige Briefe. Für sie steht es fest: Bei ihr wohnt ein Massenmörder! Um bei ihrer Inspektion nicht entdeckt zu werden, kriecht Frau Käselau unters Sofa. Bei dieser Gelegenheit hört sie, wie ihr Mann und andere über sie reden. Alle Hausbewohner haben letzten Endes mehr zu verheimlichen und zu beschönigen als der schuldlose "möblierte Herr". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidi Kabel (Rosalinde Käselau) Helga Feddersen (Berta Bliesemann) Werner Riepel (August Käselau) Jürgen Pooch (Alfred Sander / Max Kolbe) Hedy Schlossarek (Frau Wulf) Heike Koehn (Mariechen Wulf) Henry Vahl (Schneider Wimm) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Regie: Alfred Johst Drehbuch: Werner Schubert