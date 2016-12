NDR 18:45 bis 19:15 Familienserie Neues aus Büttenwarder Silvester D 2008 Untertitel 16:9 Live TV Merken Was ist bloß los mit dem doch eigentlich immer recht launigen Bauern Brakelmann? Warum reagieren sein Freundfeind Adsche Tönnsen, Bürgermeister Schönbiehl, Pferdeknecht Kuno und der Dorfkrug-Wirt Shorty so gereizt, wenn nur das Wort "Silvester" fällt? Kein Zweifel: Beim letzten Mal hat es am Silvesterabend Streit unter den Dörflern gegeben und seitdem hat man das Thema gemieden. Aber jetzt ist der Tag der Tage da und eines steht fest: So wie sonst, will keiner der Freunde wieder feiern. Umso besser, dass bald jeder etwas sehr Attraktives vorhat, um den Jahreswechsel auf besondere Weise zu begehen, und ohne die anderen. Daran ändert auch die Lieferung einer geheimnisvollen Kiste nichts, die plötzlich vor dem Dorfkrug abgestellt wird und die Freunde an die Silvesterfeiern der letzten Jahre gemahnt. Nein, in diesem Jahr wollen sie getrennte Wege gehen. Und so bereitet sich Schönbiehl auf den Besuch eines wichtigen Parteifreundes vor, freut sich Kuno auf eine ausschweifende Party auf dem Reiterhof, fährt Shorty zu einem Feinschmeckerrestaurant, um sich dort ein Silvester-Galadinner zu gönnen. Und Adsche fiebert einem Wiedersehen mit Gerlinde Ködenbröck entgegen, seiner großen Jugendliebe. Gibt es eine schönere Art, Silvester zu feiern? Ja, die gibt es. Das spürt jeder der fünf genau. Und so richten sie doch alle im letzten Moment ihre Schritte wieder Richtung Dorfkrug, wo noch immer die geheimnisvolle Kiste auf sie wartet. Und schließlich feiern die Freunde doch wieder gemeinsam Silvester, und zwar so wie sonst auch immer: auf eine ganz spezielle Art. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter-Heinrich Brix (Adsche Tönnsen) Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Günter Kütemeyer (Waldemar Schönbiehl) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Sigloch Musik: Franz Bartzsch