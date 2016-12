NDR 15:45 bis 16:20 Show Rudis Tagesshow Extra Silvester mit Rudi Carrell und Norbert Blüm D 2000 Stereo Untertitel Live TV Merken Knapp 20 Jahre lang war der Politiker Norbert Blüm das Lieblingsopfer des Showmasters Rudi Carrell. Für unzählige Gags hat er in Rudi's Tagesshow in der Zeit den Kopf hinhalten müssen. Am 31.12.2000 erhielt Blüm von Radio Bremen die Gelegenheit zur Revanche. Die schönsten Sketche, die schärfsten Gags, moderiert und kommentiert von dem, dem sie galten: Dr. Norbert Blüm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Rudis Tagesshow" extra