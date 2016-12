NDR 13:25 bis 14:55 Show Comedy-Songs, die Sie kennen sollten D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Zu den Hits "Polonaise Blankenese", den "Nippel durch die Lasche ziehn" und "Katzeklo" wurde gelacht, geschunkelt und mitgesungen. In der Sendung sind natürlich die Songs von "Panik-Poet" Udo Lindenberg, "Ostfriesen-Clown" Otto Waalkes, "Gaga-Comedian" Helge Schneider und "Party-Blödler" Gottlieb Wendehals alias Werner Böhm dabei. Erinnert wird außerdem an lustige Ohrwürmer wie "Alles nur geklaut" von den Prinzen, "Guten Morgen, liebe Sorgen" von Jürgen von der Lippe und "Die Wanne ist voll" von Helga Feddersen und Didi Hallervorden. Schrille Outfits, "bunte Hunde" und freche Lieder von A bis Z mit Diether Krebs, Karl Dall, Mike Krüger, Frank Zander und vielen anderen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Comedy-Songs, die Sie kennen sollten Regie: Susanne Gliffe