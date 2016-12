NDR 10:30 bis 12:05 Komödie Der müde Theodor D 1957 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der gutmütige Marmeladenfabrikant Theodor Hagemann steht unter dem Pantoffel seiner Frau Rosa. Während sie mit strenger Hand die Geschäfte führt, betätigt er sich als großzügiger Mäzen verkannter Künstler. Zu Hause stapeln sich die unverkäuflichen Lyrikbände eines gewissen Amadeus Bröselmann, für die er bürgte. Ein Herz hat Theo auch für die mittellose Sängerin Lilo, die er vor dem Gerichtsvollzieher rettet. Nachdem er auch noch seine Uhr und sein goldenes Zigarettenetui verpfändet hat, zieht er mit einem Handkarren voll Marmelade los, um sich Geld für eine Pferdewette zu verdienen. Natürlich verliert er alles und nimmt in seiner Not einen Job im Nobelhotel "Schwarzer Adler" an. Hoteldirektor Noll setzt den Neuen als Zimmerkellner im Nachtdienst ein. Dabei zerdeppert Theo das gesamte Porzellan, doch der Direktor ist begeistert: Das Geschirr war potthässlich, endlich kann er neues kaufen. Früher als erwartet, kehrt Theos Frau Rosa von einer Geschäftsreise zurück und steigt ausgerechnet im "Schwarzen Adler" ab. Bis der ständig müde Theodor seine strenge Gattin in die Schranken, bzw. in die Küche, verweisen und seine Tochter Jenny mit einem verkrachten Künstler vermählen kann, geschehen noch eine Reihe von "Misstümern und Irrverständnissen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Erhardt (Theodor Hagemann) Loni Heuser (Rosa Hagemann) Karin Baal (Jenny) Peter Weck (Felix) Renate Ewert (Lilo Haase) Albert Rueprecht (Harald Steinberg) Werner Finck (Dr. Karl Findeisen) Originaltitel: Der müde Theodor Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Max Neal, Max Ferner, Franz Gribitz, Gustav Kampendonk Kamera: Willy Winterstein Musik: Heino Gaze Altersempfehlung: ab 12