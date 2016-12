NDR 09:45 bis 10:30 Porträt Unsere Besten im Norden - Heinz Erhardt Heinz Erhardt (Komiker, Musiker, Entertainer) D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken "Was bin ich wieder für ein Schelm" war sein Motto: Mit unschuldig-hintersinnigen Kalauern wurde Heinz Erhardt zum Starkomiker der frisch gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Mal bissig, mal selbstironisch eroberte der Dicke mit der Hornbrille die Nation. Erhardt drehte über 50 Filme, gab zahlreiche Fernsehshows. Seine Gedichtbände wurden Bestseller. Heinz Erhardt, der 1909 in Riga geboren wurde, hatte seine ersten Auftritte im Berliner "Kabarett der Komiker". Nach Kriegsende kam er nach Hamburg. Beim Nordwestdeutschen Rundfunk begann er seine Laufbahn mit der wöchentlichen Sendereihe "So was Dummes". Hier entstanden die unverwechselbaren Wortspielereien. Zu Beginn der 1950er-Jahre entdeckte die deutsche Filmindustrie den Spaßmacher. Filme wie "Drillinge an Bord", "Natürlich die Autofahrer", und "Willi Winzig" sind Evergreens. Der Vollblutkomiker hat trotz oder vielleicht sogar wegen der neuen Comedy-Welle nicht nur seine alten Fans behalten, sondern auch viele jüngere hinzugewonnen. Heinz Erhardts Persiflagen aus dem "Nierentisch-Zeitalter" sind heute Kult. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unsere Besten im Norden Regie: Jan Peter Gehrckens/Dörte Petsch