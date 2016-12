NDR 06:40 bis 09:45 Show 2016 - Das Quiz Der Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gäste: Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger, Klaas Heufer-Umlauf u.v.a. Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger und Klaas Heufer-Umlauf - das sind diesmal die Kandidaten von Quizmaster Frank Plasberg beim traditionellen Jahresrückblick-Quiz im Ersten. Im Mittelpunkt des amüsanten und überraschenden Ratespiels stehen die wichtigsten Menschen des Jahres, die bewegendsten Momente und die größten Emotionen. Außerdem präsentiert Frank Plasberg in einer besonderen Spielrunde natürlich wieder die beliebtesten Hits des Jahres. Zu Gast sind darüber hinaus Menschen, denen 2016 Unglaubliches widerfahren ist oder die in diesem Jahr spektakuläre Geschichten erlebt haben, die die prominenten Kandidaten erraten müssen. "2016 - Das Quiz", der erfolgreichste Jahresrückblick im Deutschen Fernsehen, verspricht auch in diesem Jahr wieder einen Abend zum Lachen, Staunen, Quizzen und voller berührender Momente. "2016 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR und von Radio Bremen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Günther Jauch (Moderator), Jan Josef Liefers (Schauspieler), Barbara Schöneberger (Moderatorin), Klaas Heufer-Umlauf (Moderator, Schauspieler), Sven Plöger (Wetterexperte), Andreas Wolff (Handball-Europameister), Christian Berkel (Schauspieler), Vanessa M Originaltitel: 2016 - Das Quiz