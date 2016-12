KI.KA 20:00 bis 21:00 Trickserie Das Dschungelbuch Aufruhr im Urwald F, D, IND 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Mogli trifft auf den kleinen ängstlichen Affen Mani, der sich nicht in die Nähe von Balu und Baghira traut. Um Manis Vertrauen zu stärken, baut Mogli mit ihm ein tolles Musikinstrument. Das Instrument besteht aus den verschiedensten Urwaldmaterialien. Mogli ist begeistert und möchte sofort mit Mani zusammen Musik machen, doch immer wieder werden die beiden Freunde unterbrochen, weil Mogli in die verschiedensten Abenteuer gerät. Im Laufe der Zeit gelingt es Mogli, dass Mani seine Angst vor Balu und Baghira überwindet und sie am Ende gemeinsam ein fröhliches Lied singen, das bei allen anderen Dschungelbewohnern für gute Laune sorgt. Diese musikalische Freundschaftsgeschichte zwischen Mogli und Mani bildet den Rahmen um fünf hervorragende Geschichten aus der ersten Staffel der Serie, in denen Mogli sich gegen Phaona, den fiesen Wolf, in einem Wettrennen behaupten und immer wieder Tabaqui und Shir Khan in Schach halten muss. Darüber hinaus ist der Schatz in den Kalten Höhlen in Gefahr, eine Kobra hinter dem Menschenjungen her und Appu, der kleine Elefant, muss aus luftigen Höhen vor den Affen gerettet werden. Mutig nimmt Mogli all diese Herausforderungen an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Jimmy Hibbert, Diane Redmond, David Richard Fox, Laura Beaumont, Paul Larson Musik: Guy Michelmore, Titelsong gesungen von Lisa Abbott

