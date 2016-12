KI.KA 17:20 bis 17:45 Comedy Leider lustig D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wen soll Marti Fischer in "Leider lustig" parodieren? Aus welchen Wörtern soll er einen Song schreiben und was soll Marti eine Minute lang machen? Das entscheiden heute die Zuschauer. Diese Folge "Leider lustig" ist von den Fans der Sendung mitgestaltet. Auf zdftivi.de konnten die Zuschauer Ideen und Wünsche einreichen, welche Promis Marti Fischer parodieren soll. Außerdem wird eine Auswahl der beliebtesten Sketche noch einmal gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amiaz Habtu (Studiogast) Moderation: Marti Fischer Originaltitel: Leider lustig Regie: Sven Nagel Drehbuch: Sven Nagel