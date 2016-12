KI.KA 13:00 bis 13:50 Trickserie Der kleine Nick Die Babysitterin / Streiche sind prima / Wir schwänzen die Schule / Die Trompete F, IND, D, LUX 2008-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Babysitterin: Die Eltern von Nick und Otto gehen gemeinsam aus, und Otto übernachtet bei Nick. Doch die beiden dürfen nicht, wie gehofft, alleine bleiben und tun, was sie möchten, denn die Eltern haben eine Babysitterin engagiert: Brigitte. Dennoch setzen die beiden alles daran, heimlich im Radio eine der Kriminalgeschichten von "Kommissar Stanislaus" zu hören. Und als sich Nick und Otto gerade so richtig schön fürchten, knarrt das Gartentor. Kommt da etwa ein Einbrecher? Streiche sind prima: Onkel Eugen, ein lustiger Mensch, der stets zu Streichen und Schabernack aufgelegt ist, kommt zu Besuch und bringt Nick eine Pappnase mit. Die trägt dem kleinen Nick in der Schule die Bewunderung seiner Freunde, aber auch eine Sechs und Nachsitzen ein. Als Onkel Eugen Nick von der Schule abholt führt er ihm und seinen Freunden Streiche aus seiner Kindheit vor. Daraufhin wollen die Kinder ihm auch einen Streich vorführen, doch das geht schief. Selbst Nicks Vater, der gerade vorbeikommt, kann nicht verhindern, dass sie aufs Polizeirevier müssen... Wir schwänzen die Schule: Nick und Otto haben keine Lust auf den Rechenunterricht und beschließen, die Schule zu schwänzen. Aber der Tag wird weniger lustig, als erhofft: Erstens müssen sie sich dauernd verstecken, um nicht ertappt zu werden, und zweitens ist das alles ohne ihre Freunde nicht so spaßig. Und so geht Nick am nächsten Tag voll Freude nicht nur in die Schule, sondern auch in den Rechenunterricht. Die Trompete: Nick kauft sich für das Geld, das ihm seine Oma geschenkt hat, eine Trompete und nervt damit nicht nur seine Eltern, sondern auch die gesamte Umgebung. Seine Freunde finden den Krach, den er damit macht, natürlich genauso toll, wie er selbst. Und schon holen sie alle irgendwelche Instrumente herbei und machen Musik, ein Katzenkonzert, das allen anderen die Haare zu Berge stehen lässt. Aber sie beschließen, eine Band zu gründen und damit Geld zu verdienen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Petit Nicolas Regie: Arnaud Bouron Drehbuch: Hervé Benedetti, Delphine Dubos, Hervé Pérouze, Olivier Perouze, Nicolas Robin