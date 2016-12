KI.KA 10:45 bis 11:45 Magazin Tigerenten Club Sonnenflammen die Feuershow D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Thema: Sonnenflammen die Feuershow: Feuer und Flammen faszinieren alle. Daher hat der Tigerenten Club die Gründerin der Performance-Gruppe "Sonnenflammen" eingeladen, Sonja Ertl, zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter Mira. Sie zeigen flammende Show-Acts mit Schleuder-Feuer, brennenden Hula Hoop-Reifen und Feuer-Akrobatik auf Stelzen. Sie erklären, was es mit der Brennflüssigkeit auf sich hat, wie sie angefackelt und gelöscht wird. Außerdem zeigen sie, wie die Flüssigkeit auf dem Körper brennend entlangläuft und doch nicht gefährlich heiß wird. Dafür sind natürlich Muschda, Malte und die Studiokinder Feuer und Flamme. Sie kommen vom Max-Born-Gymnasium aus Backnang, und von der Nachbarschaftsschule In den Berglen (beides Baden-Württemberg). Ihre Teams kämpfen um Spendengelder für ein Hilfsprojekt der Organisation terre des hommes. Tigerenten Club im Internet: www.tigerentenclub.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tigerenten-Club