Ich kenne ein Tier Kuh D 2012-2013 Kuh: "Ich kenne ein Tier - und das hat ein Euter!" Wer beim Tierrätsel gut aufpasst, weiß bestimmt schnell um welches Tier es heute geht: um die Kuh. In der "Ich kenne ein Tier"- Doku hat ein Kälbchen Bauchweh. Aber mit einem selbst gepflückten Kräutertee wird das schnell wieder gut. In der "Ich kenne ein Tier"-Geschichte verliert eine Kuh ihre geliebten Flecken. Sie sucht die Ausreißer überall und findet sie schließlich in den Wolken.