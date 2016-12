KI.KA 08:20 bis 08:40 Trickserie Matze mit Katze Zauberschuhe und magische Pantoffeln / Lollibäume und Lakritze / Mitternachtsschmaus IRL 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Zauberschuhe und magische Pantoffeln: Matze und Mo hören eine Unterhaltung von Mama und Nana mit und verstehen, dass man sich mit den roten Schuhen ihrer Freundin Ruby überall hin transportieren kann. Solche roten Schuhe brauchen die beiden auch! Sie beginnen aus Nanas alten Pantoffeln, rote Zauberschuhe zu basteln - Lollibäume und Lakritze: Matze und Mo sind hungrig. Als sie von Nana erfahren, dass sie am liebsten das isst, das in ihrem Garten wächst, beschließen die Beiden, selbst zu gärtnern. Sie pflanzen Lollibäume, Muffins, Zuckerwattebüsche und stellen sich vor, wie es wohl ist, all das später zu ernten. Aber in der Wirklichkeit scheinen die Leckereien langsamer zu wachsen, als in ihrer Fantasie! Mitternachtsschmaus: Matze und Mo beschließen, dass Mitternacht die perfekte Zeit für ein Festessen ist. Also schleichen sie sich in die Küche zu Fred, dem singenden Kühlschrank. Doch auf dem Weg dahin müssen sie sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, die für die beiden ganz schön unheimlich ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Joe & Jack Regie: Mark Mullery, Jeremy Purcell, Stuart Shankly