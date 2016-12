KI.KA 06:35 bis 07:35 Trickfilm Feuerwehrmann Sam Pontypandy in Gefahr! GB 2010 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Da der Feuerwehrmann Sam seinem Bruder Charlie das Leben gerettet hat, wird er vom Hauptbrandmeister Boyce mit einer Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Boyce ist von Sams Leistungen derart angetan, dass er ihm eine Stelle als Hauptfeuerwehrmann in Newtown anbietet. Sam ist hin und her gerissen - einerseits wäre er gerne Hauptfeuerwehrmann, andererseits möchte er Pontypandy nicht verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Achim Schülke (Hauptman Steele) Oliver Böttcher (Elvis Cridlington) Simona Pahl (Penny) Lukas Sperber (Norman Price) Originaltitel: Fireman Sam: The Great Fire of Pontypandy Regie: Jerry Hibbert Drehbuch: Dave Ingham Musik: David Pickvance