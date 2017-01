ARTE 02:10 bis 03:00 Serien Paris F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Entsetzt stellen Premierminister Michel Ardent und sein Assistent fest, dass sich in den gestohlenen Dokumenten Beweise für einen Bestechungsversuch befinden. Pierre hat ganz andere Sorgen: Die Polizei erpresst ihn mit kompromittierenden Fotos, um an Informationen zum Diebstahl der Akte zu kommen. Der Premierminister, sein alter Schulfreund, versagt ihm die Unterstützung, und Noémie meint, die Ardents hätten sie ohnehin immer nur ausgenutzt. Nach der Gerichtsverhandlung feiern Ange, Sacha und Jennifer in Renés Nachtclub. Sachas Handlanger soll sich unterdessen um Mansour kümmern. Der ist immer noch bei Loïc und hilft ihm zusammen mit Cathy und Yvon, den Sarg seines Neffen für die offizielle Zeremonie herzurichten. Alexia, die im Nachtclub singt, ist zunächst zutiefst gerührt über das Auftauchen ihrer Mutter. Als sie jedoch den wahren Grund für Cathys Besuch erfährt, schlägt die Freude schnell in Bestürzung um. Cléments Odyssee durch das nächtliche Paris geht indes weiter. Er folgt Coline aus der Wohnung, hilft ihr beim Verkauf eines der Pelzmäntel und findet sich schließlich mit ihr in einem Kebab-Laden wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah-Jane Sauvegrain (Alexia) Jérôme Robart (Ange) Nanou Garcia (Cathy Penmarch) Luc-Antoine Diquéro (Yvon Penmarch) François Loriquet (Michel Ardant) Thomas Doret (Clément Ardant) Florence Pernel (Alice Ardant) Originaltitel: Paris Regie: Gilles Bannier Drehbuch: Virginie Brac Kamera: Tommaso Fiorilli Musik: Hervé Salters