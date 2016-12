ARTE 00:35 bis 01:25 Serien Paris F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Polizei sucht nach dem Einbrecher, der die Dokumente aus dem Safe gestohlen hat. Über Ange versuchen die Kollegen, mögliche Hinweise zu dem Täter zu erhalten. Sie wissen natürlich nicht, dass Ange der Einbrecher ist. Dafür erhält Ange auf dem Kommissariat wertvolle Hinweise zu Sacha, dem er Geld schuldet. Um mehr über Sacha und dessen Netzwerk herauszufinden, arrangiert Ange ein Treffen mit der Edel-Prostituierten Jennifer. Das Treffen platzt, als Jennifer in Ange den Einbrecher erkennt, den sie in flagranti überrascht hat. Clément findet indes mit Alexias Hilfe seine biologische Mutter Coline. Der Premierminister sieht sich nicht nur mit dem Verschwinden seines Sohnes, sondern auch mit einem in Mali gefallenen französischen Soldaten und einem machtgierigen Verkehrsminister konfrontiert. Busfahrer Yvon erhält die Nachricht, dass sein Sohn in Mali gefallen ist, während die noch unwissende Cathy weiterhin die Verhandlungen und Streikvorbereitungen vorantreibt. Die schwangere Friseurin Leïla erhält ihren Schminkkoffer zurück, muss jedoch feststellen, dass die darin versteckte Pistole ihres Freundes Mansour verschwunden ist. Der arbeitslose Mansour lässt sich unterdessen in illegale Machenschaften verwickeln und schlägt das Job-Angebot eines Leichenbestatters aus. Journalistin Noémie wird bei ihrer Zeitung anlässlich einer Stellenvergabe übergangen, und ihr Mann Pierre bringt endlich die für Michel Ardent kompromittierenden Dokumente in seinen Besitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah-Jane Sauvegrain (Alexia) Jérôme Robart (Ange) Nanou Garcia (Cathy Penmarch) Luc-Antoine Diquéro (Yvon Penmarch) François Loriquet (Michel Ardant) Thomas Doret (Clément Ardant) Julie Ordon (Jennifer) Originaltitel: Paris Regie: Gilles Bannier Drehbuch: Virginie Brac Kamera: Tommaso Fiorilli Musik: Hervé Salters