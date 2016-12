ARTE 23:15 bis 00:00 Serien Paris F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Cathy und Yvon sind Busfahrer bei den Pariser Verkehrsbetrieben. Während Cathy gewerkschaftlich stark engagiert ist und für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, kann Yvon nicht akzeptieren, dass ihn sein Chef wegen eines privat entzogenen Führerscheins nicht zur Arbeit antreten lässt. Seine Verzweiflung führt zu einer gefährlichen Kurzschlusshandlung. Die transsexuelle Alexia arbeitet als Nachtclubsängerin und ist in einen verheirateten Mann verliebt. Ihr guter Freund Ange plagt sich mit Spielschulden herum und nimmt deswegen einen letzten Auftrag als Einbrecher an. Michel Ardent, Frankreichs Premierminister, macht sich Sorgen um das Land, aber vor allem um seinen jugendlichen Sohn Clément. Der wird in der Schule gemobbt und nutzt einen unbeobachteten Moment, um sich auf die Suche nach seiner biologischen Mutter zu machen. Dabei wird Clément ausgeraubt und zusammengeschlagen. Zum Glück findet ihn Alexia. Der loyale Staatsanwalt Pierre Lanvin versucht auf illegale Weise, die Reputation des Premierministers, seines Schulfreundes, zu retten. Virginie Brac erzählt in einem bunten Reigen die Lebensgeschichten von Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Dennoch haben die porträtierten Pariser vieles gemeinsam: Alle verlangen nach Liebe und versuchen, ihre Familien zusammenzuhalten. Sie streben nach Anerkennung und versuchen, sich in ihrer Arbeit zu verwirklichen. Sie suchen das große und das kleine Glück. Ein spannendes und facettenreiches Bild der Metropole an der Seine und ihrer Bewohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah-Jane Sauvegrain (Alexia) Jérôme Robart (Ange) Nanou Garcia (Cathy Penmarch) Luc-Antoine Diquéro (Yvon Penmarch) François Loriquet (Michel Ardant) Thomas Doret (Clément Ardant) Florence Pernel (Alice Ardant) Originaltitel: Paris Regie: Gilles Bannier Drehbuch: Virginie Brac Kamera: Tommaso Fiorilli Musik: Hervé Salters