ARTE 21:45 bis 23:15 Krimi Polt. A 2013 2017-01-13 13:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im niederösterreichischen Weinviertel hat Gendarmerieinspektor Simon Polt den Ruhestand angetreten und ist zu Besuch bei seinem ehemaligen Arbeitskollegen und Freund Norbert Sailer und dessen Frau Birgit. Im Weingarten entdecken sie eine Leiche hinter der Kellergasse. Obwohl der aufdringliche Chefinspektor Priml für die Ermittlung zuständig ist, führen Polt und Sailer ihre eigene inoffizielle Ermittlung. Auf den ersten Blick sieht es nach Selbstmord aus: Die Pulsadern wurden mit einer zerbrochenen Weinflasche aufgeschnitten. Doch der Schnitt wurde längs geführt, was auf einen Experten des mörderischen Handwerks hindeutet. Die Bewohner des Winzerdorfes Burgheim schweigen weiter über die Identität des Toten. Doch die Tatwaffe wird in Norberts Weingarten gefunden und trägt Fingerabdrücke des Alkoholikers Rudi Weinwurm, der eine Affäre mit Birgit Sailer hat. Bei seiner Recherche stößt Polt auf die Identität des Mordopfers: Wein-Scout René Geiger, ein Lebemann, der von den anderen Männern im Dorf beneidet wurde. Aufgrund ihrer Untreue fühlt sich Birgit schuldig und will sich umbringen. Doch Polt bricht ihren Selbstmordversuch ab. Grete Hahn ist überzeugt, dass Norbert Sailer Geiger aus Eifersucht ermordet hat. Sie plant, seinen Hang zur Gewalt zu beweisen. Hätte Sailer seinen langjährigen Freund Polt über die Umstände des Mordes belügen können? Dem ehemaligen Gendarmerieinspektor wird bald klar, dass Sailer fähig sein könnte, sich an dem Geliebten seiner Frau zu rächen. Doch bis zum Ausgang der Ermittlung hatte Polt gehofft, dass alles anders kommen würde - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erwin Steinhauer (Simon Polt) Fritz Karl (Norbert Sailer) Tatjana Alexander (Birgit Sailer) Simon Schwarz (Bastian Priml) Elisabeth Orth (Frau Haupt) Karin Kienzer (Karin) Michou Friesz (Grete Hahn) Originaltitel: Polt. Regie: Julian Roman Pölsler Drehbuch: Julian Roman Pölsler Kamera: Walter Kindler Musik: Haindling