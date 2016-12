ARTE 20:15 bis 21:45 Krimi Zwei allein D 2014 Nach dem Buch von Friedrich Ani 2017-01-09 13:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Schwestern Henri und Linda führen in München gemeinsam ein Schuhgeschäft. Kurz nachdem Henri erfahren hat, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist, wird sie am helllichten Tag auf offener Straße erschossen. Zunächst sieht alles nach einem Raubmord aus. Doch ihre Schwester Linda, die einzige Zeugin der Tat, sowie der ermittelnde Kommissar haben da ihre Zweifel. - Regisseur Stephan Wagner erhielt sowohl für "Der Fall Jakob von Metzler" (2013) als auch für "Mord in Eberswalde" (2014) den Grimme-Preis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elmar Wepper (Benedikt "Bene" Sattler) Gundi Ellert (Henriette "Henri" Sattler) Johanna Bittenbinder (Gerlinde "Linda" Rose) Rufus Beck (Pfarrer Linus Gobert) Simon Licht (Kommissar Franke) Felix Hellmann (Andreas Wolf) Günther Brenner (Wirt) Originaltitel: Zwei allein Regie: Stephan Wagner Drehbuch: Friedrich Ani Kamera: Thomas Benesch Musik: Irmin Schmidt Altersempfehlung: ab 6