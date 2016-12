ARTE 15:15 bis 16:50 Komödie Charlie & Louise Das doppelte Lottchen D 1994 Nach einer Vorlage von Erich Kästner 2017-01-02 13:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Während ihrer Sprachferien in Schottland treffen die freche, mit Baseballkappe und Walkman ausgestattete Charlie und die brave, elegant gekleidete Louise aufeinander. Anfangs können sie sich nicht ausstehen. Aber merkwürdigerweise sehen die beiden sich zum Verwechseln ähnlich. Charlie und Louise gehen der Sache auf den Grund und erleben eine Überraschung: Sie sind Zwillinge. Als Babys wurden die Mädchen bei der Scheidung ihrer Eltern getrennt. Louise ist bei Mutter Sabine geblieben und Charlie bei ihrem Vater Wolf aufgewachsen. Während der chaotische Wolf als Komponist an einem kleinen, ständig unter Geldmangel leidenden Theater in Berlin-Kreuzberg arbeitet, ist Mutter Sabine erfolgreiche Werbeagentin in Hamburg. Die Zwillinge ergreifen die schicksalhafte Gelegenheit beim Schopf und nehmen heimlich die Rolle der jeweils anderen ein, um den ihnen vorenthaltenen anderen Elternteil kennenzulernen. Doch das stellt die grundverschiedenen Mädchen vor allerlei Herausforderungen. Gemeinsam hecken die beiden einen Plan aus, um ihre Eltern wieder zusammenzubringen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fritzi Eichhorn (Charlotte "Charlie" Palfy) Floriane Eichhorn (Louiselotte "Louise" Kröger) Heiner Lauterbach (Wolf Palfy) Corinna Harfouch (Sabine Kröger) Hanns Zischler (Dr. Dieter Reich) April Hailer (Sunny) Jan Wilson (Miss Bishop) Originaltitel: Charlie & Louise - Das doppelte Lottchen Regie: Joseph Vilsmaier Drehbuch: Stephan Reinhart, Klaus Richter Kamera: Joseph Vilsmaier Musik: Martin Grassl, Norbert Jürgen Schneider, Stefan Will