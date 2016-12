ARTE 14:30 bis 15:15 Dokumentation Zugvögel Der Kampf ums Überleben D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Vogelzug war schon immer eine Frage des Überlebens. Nur wenn es sich lohnt, lernen Tiere im Laufe der Evolution zu wandern, meist auf der Suche nach Nahrung oder besseren Brutrevieren. Zugvögel leben gefährlich. Im Anthropozän, im Zeitalter der Menschen, sterben immer mehr Langstreckenzieher. Und auch wenn in der Dämmerung über Rom Hunderttausende von Staren gigantische Wolken und Schläuche bilden, als folgten sie einer unsichtbaren Choreographie, geht es in Wirklichkeit ums Überleben. Mit pfeilschnellen Formationsflügen wehren kleinere Vögel in großen Schwärmen Raubvögel ab, die an den Schlafplätzen der Stare am Tiber lauern. "Zugvögel" hat den spektakulären Überlebenstanz der Stare erstmals aus der Luft gedreht. Genau wie die Winterreise der Waldrappe nach Italien: Den drollig aussehenden Ibis-Vögeln wurde ihre Zutraulichkeit bereits im 17. Jahrhundert zum Verhängnis. Als leichte Beute für Jäger waren sie fast komplett ausgerottet. Heute werden sie von Hand aufgezogen und folgen ihren menschlichen Zieheltern, selbst wenn die in einen Ultraleichtflieger steigen und von der deutsch-österreichischen Grenze in die Toskana reisen, ins Überwinterungsrevier. Schon auf dem Rückweg finden die Waldrappe ihren Weg allein ein Beleg dafür, wie tief das Zugprogramm als Überlebensstrategie eingebrannt ist. Doch von 20 Milliarden Singvögeln weltweit sterben jedes Jahr 10 Milliarden. meisten Vögel, die wir aus unseren Gärten kennen, ziehen über unsere Köpfe, wenn wir schlafen. Im Schutz der Dunkelheit entgehen sie am ehesten Raubvögeln und Überanstrengung. Welche Gefahren ihnen dennoch auf der langen Reise drohen, macht eine Animation der nächtlichen Massenwanderung sichtbar. Denn was Vögel im Laufe der Evolution gelernt haben, können sie auch wieder verlernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zugvögel Regie: Freddie Röckenhaus