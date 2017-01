3sat 03:30 bis 04:30 Musik Def Leppard: And there will be a next time DTE Energy Music Theatre, Detroit, USA, 2016 USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 17. Juli 2015 spielen Def Leppard in Detroit: Sänger Joe Elliott, die Gitarristen Vivian Campbell und Phil Collen, Bassist Rick Savage und Drummer Rick Allen präsentieren ihre großen Hits. Gegründet 1977 in England, schaffen Def Leppard 1983 mit dem Studioalbum "Pyromania" den internationalen Durchbruch und erhalten für den zehnfachen Platinverkauf des Albums in den USA den Diamond Award. Ihr viertes Album "Hysteria" (1987) übertrifft diesen Erfolg. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Def Leppard: And there will be a next time

