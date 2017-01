3sat 02:25 bis 03:30 Musik Mötley Crüe: The End - The Final Tour Los Angeles Staples Centre, USA, 2015 USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 31. Dezember 2015 beendet die amerikanische Heavy-Metal-Glam-Rock-Band Mötley Crüe ihre 35-jährige Karriere mit einem Konzert vor 18 000 Fans in L. A., der Heimat der "Bad Boys of Rock". Nachdem die Band im Januar 2014 das Ende in einer Pressekonferenz verkündet, beginnt in den USA am 2. Juli 2014 die Abschiedstournee, und der "Kunterbunte Haufen" alias Mötley Crüe begeistert weltweit Fans in Japan, Australien, Europa und Südamerika in 164 Konzerten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mötley Crüe: The End - The Final Tour