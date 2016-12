3sat 00:00 bis 02:25 Musik U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live in Paris AccorHotels Arena, Paris, Frankreich, 2015 F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nach den Terroranschlägen in Paris am 13. November 2015 sagen U2 die Konzerte am 14. und 15. November ab und kehren drei Wochen später zurück, um ein Zeichen gegen den Terror zu setzen. Die "Daily News" schreibt: "Das wird niemanden überraschen: Die Band aus Dublin, entstanden im Schmelztigel der Gewalt in Irland, die lange gegen Armut und Ungerechtigkeit gekämpft hat, stellt sich nun dem Terrorismus." In Google-Kalender eintragen Originaltitel: U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live in Paris