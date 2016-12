3sat 19:00 bis 20:15 Musik Phil Collins: Live in Paris Palais de Omnisports de Paris-Bercy, Frankreich, 1997 F 1997 Stereo HDTV Live TV Merken Am 8. und 9. Dezember 1997 begeistert Phil Collins seine Fans am Ufer der Seine im Pariser Palais Omnisports im Rahmen seiner "Dance Into the Light Tour" mit einem legendären Konzert. Der Abschied von Genesis liegt ein Jahr zurück. Mit neuem Album und einer neuen Bühnenidee erobert Phil Collins die Konzertsäle: Er spielt auf einer runden Bühne, die einem Musikdampfer nachempfunden ist, und spielt die großen Hits wie "Easy Lover" und "Separate Lives". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Phil Collins - Live in Paris