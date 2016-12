3sat 15:15 bis 16:15 Musik Mumford & Sons: Dust and Thunder Monument Amphitheatre, Pretoria, Südafrika, 2016 SA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 6. und 7. Februar 2016 spielen Mumford & Sons im Monument Amphitheatre in Pretoria im Rahmen ihrer "Wilder Mind Tour" und präsentieren vor monumentaler Kulisse ihre Hits und ihre Gäste. Als die britischen Folk-Rocker eine Südafrika-Tour planen, erwarten sie wenig Nachfrage. Einige Konzerte sollen es werden, ohne Druck und Erwartungen. Doch die ersten 5000 Tickets sind sofort verkauft, und in Pretoria stehen die Musiker dann vor 50 000 Fans. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mumford & Sons: Dust and Thunder