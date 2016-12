3sat 14:15 bis 15:15 Musik Ed Sheeran: Live at Wembley Stadium Wembley Stadium, London, Großbritannien, 2015 GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Juli 2015 spielt Ed Sheeran im Rahmen seiner "x Tour" vor über 240 000 Fans im Londoner Wembley Stadium. Er ist der erste Solo-Künstler, der Wembley an drei Abenden in Folge füllt. "Ich bin stolz auf ihn", sagt Sir Elton John, der als Überraschungsgast mit Ed den Hit "Don't Go Breaking my Heart" interpretiert und mit Respekt über Eds Show sagt: "Große Hallen habe ich solo mit dem Klavier gespielt, aber für Wembley brauchte ich eine Band." In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ed Sheeran: Live at Wembley Stadium