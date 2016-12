3sat 11:15 bis 12:15 Musik Scorpions: MTV Unplugged Lycabettus Theatre, Athen, Griechenland, 2013 GRE 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 11. und 12. September 2013 treten die Scorpions im griechischen Lycabettus-Theater bei Athen im Rahmen der "MTV Unplugged"-Konzertreihe auf - das erste Open-Air-Konzert der Reihe. Das 1965 entworfene und gebaute Theater steht auf dem Berg Lycabettus, bietet einen imposanten Blick auf die griechische Metropole und ist wie geschaffen für ein sommerliches Open-Air-Konzert einer Band, deren Songs auch in akustischen Arrangements überzeugen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Scorpions: MTV Unplugged