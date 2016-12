3sat 06:30 bis 07:00 Musik "Pop Around the Clock": Mika - Sinfonia Pop Teatro Sociale di Como, Italien, 2015 I 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken 3sat verwandelt das Wohnzimmer wieder in einen Konzertsaal. Auf der Bühne, sprich: im Fernseher, wird unter dem Motto "Pop Around the Clock" ein eintägiges Live-Konzert gefeiert. Von 6.30 Uhr bis 7 Uhr. 24 Stunden, 24 Bands. Die Idee hatten die 3sat-Musikredakteure vor 14 Jahren: Silvester 2002 stieg die erste Rund-um-die-Uhr-Pop-Party. Zu hören waren BAP, Clapton, Phil Collins usw. 14 Jahre später, neue Feier, alte Bekannte. Zu hören sind BAP, Clapton, Phil Collins ... Queen führt die interne Auftrittsrangliste an. Acht Mal war die Band schon dabei, natürlich auch in diesem Jahr.

Bemerkenswerte Höhepunkte: "Havana Moon", das Konzert der Rolling Stones auf Kuba vor 450 000 Fans vom Karfreitag 2016 (20.15 Uhr), und Adeles Bühnen-Comeback in New York 2015 (23.15 Uhr). Mit ihrem Hit "Hello" geht's ins neue Jahr. Wie gesagt, was für eine schöne Idee.