Lachen mit Hessens besten Comedians D 2016 Auch am Ende des Jahres gibt's noch genug zu lachen: Während sich Jürgen Leber als Hessisch-Lehrer mit den philosophischen Fragen des Alltags beschäftigt, klärt Sven Hieronymus die elektrisierenden Geschichten des alltäglichen Lebens ganz pragmatisch und völlig schmerzfrei. Dietrich Faber beschäftigt sich sowohl mit seinem Krimihelden aus dem Vogelsberg wie auch mit seinem Alter Ego, Manni Kreutzer, und Florian Schröder konfrontiert die Menschheit mit ultimativen Entscheidungen. Schließlich rundet Mirja Regensburg das Ganze ab mit Highlights aus ihrem Programm "Mädelsabend", bei dem sie vor keinem Thema Halt macht. Mit dabei sind auch Frank Fischer, Andy Ost und Daniel Helfrich. - Hans-Joachim Heist ist nicht nur der aus der "heute-show" bekannte Gernot Hassknecht, sondern auch Heinz Erhardt - liebenswürdig und kein bisschen weniger spitzbübisch als das Original. Lars Reichow ("Freiheit") genießt die Freiheit im Wohnmobil, Vince Ebert weiß, warum die Natur den Sex erfunden hat. Außerdem dabei: Johannes Scherer, Karl-Heinz & Hiltrud, Rainer Weisbecker und Maybebop - Kabarett und Comedy auf höchstem Niveau. - Die Sendung widmet sich voll und ganz dem Hessen-Humor: Neuestes von Handy und Handkäs mit Johannes Scherer und Bodo Bach oder Mundart mit Mundstuhl. Den Hessisch-Lehrer Jürgen Leber bewegt die Frage: "War Hermann Hesse?", Vince Ebert klärt auf über den Zusammenhang von Sex und Alkohol, und immer mittendrin das hessische Babbel- und Knotter-Ehepaar Karl-Heinz & Hiltrud. Außerdem dabei: Florian Schröder, Barbara Ruscher und Matthias Keller. Gezeigt werden die schönsten Momente aus Live-Sendungen und Aufzeichnungen des hr-fernsehens vom Apfelweinanstich bis zum Hofgarten-Karbarett in Aschaffenburg.