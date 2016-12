Hessen 17:10 bis 18:40 Show Lachen mit Hessens besten Comedians 2015 D 2015 Live TV Merken Lachen ist gesund, und wer zuletzt lacht - lacht am besten. Es gehört bereits zum Silvesterabend im hr-fernsehen wie die Hiltrud zum Karl-Heinz: "Lachen mit Hessens besten Comedians". Es liest sich wie ein "Who is who" der hessischen Comedy- und Kabarettszene: Hans-Joachim Heist ist nicht nur der aus der "heute-show" bekannte Gernot Hassknecht, sondern auch Heinz Erhardt - liebenswürdig und kein bisschen weniger spitzbübisch als das Original. Lars Reichow ("Freiheit") genießt die Freiheit im Wohnmobil, Vince Ebert weiß, warum die Natur den Sex erfunden hat. Außerdem dabei: Johannes Scherer, Karl-Heinz & Hiltrud, Rainer Weisbecker und Maybebop - Kabarett und Comedy auf höchstem Niveau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hans-Joachim Heist, Lars Reichow, Vince Ebert, Johannes Scherer, Karl-Heinz & Hiltrud, Rainer Weisbecker, Maybebop Originaltitel: Lachen mit Hessens besten Comedians