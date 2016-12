Hessen 13:35 bis 15:15 Komödie Herrliche Zeiten im Spessart D 1967 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Hotelierstochter Anneliese ist tief enttäuscht, als General Teckel ihren Bräutigam Frank Green kurz vor der Hochzeit zu einem Manöver in die USA abkommandiert. Die drei gutmütigen Geister Toni, Hugo und Onkel Max, die einst ihrer Ahnin aus dem Spessart Streiche spielten, bieten ihr an, sie flugs zu ihm zu bringen. Doch ihre Rakete erweist sich als unberechenbare Zeitmaschine. Das Quartett landet bei den alten Germanen, im finsteren Mittelalter und in der technisierten Zukunft. Auf ihrer aufregenden Odyssee macht Anneliese vor allem eine Erfahrung: Die Liebe und das militärische Protokoll stehen immer im Widerstreit, der Sieg der Liebe ist meist schwer umkämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liselotte Pulver (Anneliese Mümmelmann) Harald Leipnitz (Frank Green) Vivi Bach (Rosalinde) Hubert von Meyerinck (General Teckel) Willy Millowitsch (Konsul Mümmelmann) Hannelore Elsner (Johanna) Tatjana Sais (Frau Mümmelmann) Originaltitel: Herrliche Zeiten im Spessart Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Günter Naumann Kamera: Richard Angst Musik: Franz Grothe, Oskar Sala Altersempfehlung: ab 12